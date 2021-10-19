В Украине потеплеет до +22°С: синоптик назвала дату

20 октября в большинстве областей Украины установится температура воздуха +12...16°С.

На западе потеплеет до +18°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Холод еще задержится на востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем +7...11°С.

"Синоптическая ситуация сейчас выглядит так, что с запада давит мощный циклон, а на юге Европы разлегся упрямый антициклон. Их противостояние обусловит сильный ветер, местами до штормовых порывов. Будьте внимательными вблизи старых ветвистых деревьев, билбордов и между высокими домами, где ветер закручивается особенно мощно", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko На юге Европы "разлегся упрямый" антициклон

21-22 октября теплая погода охватит практически всю территорию страны. В западных областях местами будет в пределах +19...22°С. Более сильное влияние антициклона снизит вероятность существенных осадков в Украине, разве что в среду атмосферный фронт принесет немного дождя в западные области.

В Киеве завтра дождей не предвидится. Но тоже потеплеет. В течение дня столбики термометров покажут до +14°С. Юго-восточный ветер попытается помешать киевлянам наслаждаться теплым воздухом. Порывы 20-22 октября могут достигать штормовых.

23-24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы 19 октября. Узнаем, какая погода будет зимой

В средине недели в столице ожидается потепление до +14...18°С. А уже в выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание. Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно, начнутся заморозки. 20, 22-23 и 26 октября будет дождливо, а с 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.