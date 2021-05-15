На Киев и ряд областей надвигается гроза

Специалисты напомнили, что не надо делать во время грозы. Фото: Reuters

В столице и ряде областей Украины в ближайшие часы ожидается гроза.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В западных, северных и центральных областях в ближайшие 1-3 часа и до конца суток пройдут грозы", - говорится в сообщении.

В Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).

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Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. Нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

При падении деревьев, веток или травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы.

В течение следующей недели в Украине установится теплая погода. Столбики термометров днем ​​подниматься до +25 ° С. Теплее всего будет на востоке - до 29 ° С. Самую холодную погоду ожидают на Западе и в Киеве - до + 23 ° С.

По прогнозу Укргидрометцентра, практически во всех регионах будут идти кратковременные дожди, местами с грозой. Стоит ожидать и порывы ветра.