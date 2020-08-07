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суббота, 08 августа 2020 20:23

"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике

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&quot;Можем превратиться в закрытое общество&quot; - философ о важности оппозиции в политике
Тарас Лютый: Большинство украинев тоже считали, что все зависит от одного человека. Фото: Тарас Подолян

Выборы прошлого года в Украине стали продолжением общемировой тенденции.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Британцы пытаются отделиться от мифической плохой Европы, которая мешает им жить. Граждане США хотели сделать Америку снова великой. Но простых путей нет.
Большинство украинцев тоже считали, что все зависит от одного человека. Мол, предыдущий президент был упертый и мешал. Теперь имеем своеобразный большевизм. И в социальном, и на политическом уровне. Пренебрежение институтом оппозиции - большой негатив. Если хотим уничтожить и загнать под стол оппонентов, рискуем превратиться в закрытое общество", - объясняет эксперт.

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Надо прислушаться и к меньшинству, отмечает он.

"В Украине часто игнорировали мнение тех, кто не имеет власти. Мы живем в своей пузыре, руководствуемся собственными убеждениями. Трудно воспринимать альтернативную позицию. Украинский философ Сергей Крымский в свое время предложил концепт третьей правды. Во время полемики должна родиться позиция, которая не будет полностью отражать представление одной из сторон. Это переговоры, имеющие цель достичь консенсуса, а не уничтожить оппонента. Оба участника полемики меняются, выходят на новый уровень", - добавляет Тарас Лютый.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

21 апреля состоялся второй тур президентских выборов, где победил Владимир Зеленский. Он распустил парламент и инициировал досрочные выборы в Верховную Раду. На них его партия "Слуга народа" создала монобольшинство, взяв 248 мандатов.

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