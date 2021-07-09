Моргенштерн заявил, что въехал в Украину

Моргенштерн находится в черном списке Украины. Фото: rbc

Российский рэпер Алишер Валеев, который выступает под сценическим именем Моргенштерн, утверждает, что въехал в Украину.

Исполнитель на своей странице в Instagram опубликовал короткий видеоролик, на котором он со своей невестой находится на фоне подсолнечного поля и заявляет, что его медовый месяц продолжается и что он в Украине.

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Алишер Валеев заявил, что находится в Украине. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Подтверждений или четких отрицаний пребывания артиста в Украине пока нет.

Моргенштерн находится в черном списке - перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен.

29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в черный список Украине на представление Службы безопасности. В списке исполнитель записан под 28-м номером. В свою очередь Моргенштерн подал в ОАСК иск против СБУ, оспаривая включение его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.