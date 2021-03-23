Мокрый снег после ночных морозов: синоптики расстроили прогнозом

Во вторник, 23 марта, будет морозно ночью и снежно во всех областях.

Холоднее всего на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

Небольшие осадки в виде мокрого снега днем охватят почти всю территорию Украины. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0...-3°С, на западе до -5°С, а в Карпатах в пределах -12°С, в южных областях до +2°С. Днем ожидается от +2...6°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве погода также будет снежной, днем от +3...5°С.

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Погода в Украине будет демонстрировать колебания температуры до конца марта, но в последние числа месяца достигнет пиковых значений тепла.