Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении

 
Ексклюзивы
1/5
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2484
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 288
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1413
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4113
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3798
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
5
3
7
19
6
Как древние гуцулы носили аутентичный кептар
Как древние гуцулы носили аутентичный кептар
В работе Google произошел масштабный сбой
В работе Google произошел масштабный сбой
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
Видео
Все видео
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 477
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 945
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2844
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 486
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 08:04

Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении

  Комментировать
Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении
В Чернигове температура воздуха ожидается около +4...8°С. Фото: pixabay.com

Погода в Украине будет демонстрировать колебания температуры до конца марта, но в последние числа месяца достигнет пиковых значений тепла.

В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание, говорится в прогнозе Meteoprog.

В Киеве пик тепла ожидается 30 марта. В последний день месяца температура слегка опустится, а вот 1 апреля столбики термометров покажут +6°С. В целом температура воздуха 18 марта будет иметь тенденцию к повышению. От +3°С в четверг. Незначительные осадки в виде мокрого снега вероятны 18 и 20 числа, а 26 марта будет идти дождь.

В Харькове самым теплым днем станет 30 марта. Температура воздуха составит +12°С. Уже на следующий день столбики термометров опустятся до +8°С, но затем снова пойдут вверх, и апрель начнется комфортной температурой в пределах +11°С. С 18 марта холодно уже не будет, в среднем температура будет варьироваться в пределах +3...7°С.

В Одессе до конца месяца температура воздуха не будет подниматься выше +8°С. В среднем от +4...8°С весь остаток марта. Осадки в виде дождя ожидаются 18-19, 23-24 и 26 числа.

Во Львове самой теплой датой станет 29 марта, когда воздух прогреется до +15°С. В целом температура воздуха будет колебаться от +3...11°С. 22 числа ожидается +1°С и мокрый снег. 1 апреля прогнозируется +16°С.

В Херсоне остаток марта будет теплым: столбики термометров будут колебаться в пределах +7...13°С. 30 числа покажут +14°С. Дождь с грозой ожидается 18 марта. Осадки вернутся в 23-24 и 26-27 числах.

В Луганске в ближайшие дни ожидается температура воздуха около +4...8°С, а в последний день месяца столбики термометров будут показывать до +13°С. Осадки в виде дождя с вероятностью мокрого снега прогнозируются 18-20 марта.

В Запорожье в ближайшие дни обещают снижение температуры до +5°С. Самыми теплыми датами станут 28 и 30 числа - до +13°С. Периоды осадков прогнозируются 18-20 и 23-24 марта.

В Чернигове температура воздуха ожидается около +4...8°С. В начале апреля до +6°С. Незначительные осадки и мокрый снег прогнозируют 18 и 19 марта.

В Ужгороде целую неделю температура воздуха ожидается около +6...8°С. Затем столбики термометров потянутся вверх. 28 марта покажут +18°С. 20 марта вероятна гроза, 25 и 30 числа будут идти дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надвигается резкое ухудшение погоды

2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 14761
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 14707
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12510
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 12231
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7272
Общество
Как древние гуцулы носили аутентичный кептар
Как древние гуцулы носили аутентичный кептар
5
 Просмотров: 153
Подсанкционный завод Марченко модернизируют для производства Евро-5
Подсанкционный завод Марченко модернизируют для производства Евро-5 Просмотров: 108
В Украине обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса Просмотров: 441
Четвертая волна Covid-19 будет осенью
Четвертая волна Covid-19 будет осенью Просмотров: 522
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 55596
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть