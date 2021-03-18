Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении

В Чернигове температура воздуха ожидается около +4...8°С. Фото: pixabay.com

Погода в Украине будет демонстрировать колебания температуры до конца марта, но в последние числа месяца достигнет пиковых значений тепла.

В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание, говорится в прогнозе Meteoprog.

В Киеве пик тепла ожидается 30 марта. В последний день месяца температура слегка опустится, а вот 1 апреля столбики термометров покажут +6°С. В целом температура воздуха 18 марта будет иметь тенденцию к повышению. От +3°С в четверг. Незначительные осадки в виде мокрого снега вероятны 18 и 20 числа, а 26 марта будет идти дождь.

В Харькове самым теплым днем станет 30 марта. Температура воздуха составит +12°С. Уже на следующий день столбики термометров опустятся до +8°С, но затем снова пойдут вверх, и апрель начнется комфортной температурой в пределах +11°С. С 18 марта холодно уже не будет, в среднем температура будет варьироваться в пределах +3...7°С.

В Одессе до конца месяца температура воздуха не будет подниматься выше +8°С. В среднем от +4...8°С весь остаток марта. Осадки в виде дождя ожидаются 18-19, 23-24 и 26 числа.

Во Львове самой теплой датой станет 29 марта, когда воздух прогреется до +15°С. В целом температура воздуха будет колебаться от +3...11°С. 22 числа ожидается +1°С и мокрый снег. 1 апреля прогнозируется +16°С.

В Херсоне остаток марта будет теплым: столбики термометров будут колебаться в пределах +7...13°С. 30 числа покажут +14°С. Дождь с грозой ожидается 18 марта. Осадки вернутся в 23-24 и 26-27 числах.

В Луганске в ближайшие дни ожидается температура воздуха около +4...8°С, а в последний день месяца столбики термометров будут показывать до +13°С. Осадки в виде дождя с вероятностью мокрого снега прогнозируются 18-20 марта.

В Запорожье в ближайшие дни обещают снижение температуры до +5°С. Самыми теплыми датами станут 28 и 30 числа - до +13°С. Периоды осадков прогнозируются 18-20 и 23-24 марта.

В Чернигове температура воздуха ожидается около +4...8°С. В начале апреля до +6°С. Незначительные осадки и мокрый снег прогнозируют 18 и 19 марта.

В Ужгороде целую неделю температура воздуха ожидается около +6...8°С. Затем столбики термометров потянутся вверх. 28 марта покажут +18°С. 20 марта вероятна гроза, 25 и 30 числа будут идти дожди.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.