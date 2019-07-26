Миссия ООН по правам человека в Украине возглавила австралийка

Матильда Богнер возглавила миссию ООН по правам человека в Украине.

Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила австралийка Матильда Богнер.

Богнер - юрист с 13-летним опытом работы в ООН. Возглавляла региональные представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба организации.

Также возглавляла Отдел прав человека, переходящего правосудия и верховенства права Миссии ООН по поддержке в Ливии. Последняя должность перед прибытием в Украину - главная советница ООН по правам человека в Беларуси.

Перед работой в ООН Богнер 9 лет работала в сфере прав человека в Европе и Центральной Азии. Свободно владеет русским языком.

Замужем, воспитывает 4 детей. Сейчас ее семья вместе с ней в Киеве.

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Предшественница Богнер, Фиона Фрейзер, завершила свое пятилетнее пребывание в Украине и продолжит работать в Управлении ООН по правам человека, но уже в Афганистане. С мандатом Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине входит осуществление мониторинга, подготовка докладов и адвокация по защите прав человека для всех в стране.