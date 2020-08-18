МИД озвучило бескомпромиссную позицию по делу сбитого самолета

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины. Фото: Reuters

Вопрос компенсации можно рассматривать лишь после полного расследования катастрофы самолета МАУ, который был сбит иранскими ПВО в январе.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе рейса PS752 Евгений Енин в интервью иранской службе "Радио Свобода".

"Вопросы правды нас волнуют гораздо больше вопроса денег. И это не моя позиция, или моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что тогда произошло. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду. Понимание правды объективно определит уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство", – сказал Енин.

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8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.