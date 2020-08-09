Мэр Луцка заболел коронавирусом

И.о. городского головы Луцка Григорий Пустовит заболел коронавирус. Фото: Григорий Пустовит в Facebook

Коронавирус обнаружили у исполняющего обязанности мэра Луцка Григория Пустовита.

Со 2 августа он находится на самоизоляции, об этом чиновник сообщил в Facebook.

По его предположениям, заразиться мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка.

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"Так случилось, что и меня не обошел Covid-19. Никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам ", - написал мэр.

Пустовит отметил, что теперь работники городского совета поймут, почему он жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий.

Проект решения о несогласии с ужесточением карантина в Луцке, который отнесли к красной зоне, рассмотрели в городском совете. В областном центре не будут вводить жесткий карантин.