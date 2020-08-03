В Луцке решили не вводить дополнительные карантинние ограничения

Луцк не будет усиливать карантин. Фото: pixabay.

Проект решения о несогласии на ужесточения карантина в Луцке, который отнесли к красной зоне, рассмотрели в городском совете.

В городе не будут вводить жесткого карантина, сообщает издание "Волинські новини".

По словам заместителя руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Анатолия Свирского, необходимости вносить дополнительные меры нет.

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На заседании предлагали, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт.

Также этим решением горсовет обращается в полицию с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Местные власти не вправе смягчать карантин, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Также местные власти отвечает за соблюдение условий карантина. Контроль осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия и Госпогранслужба.