Степанов пригрозил мэрам Луцка и Тернополя

Города не могут отменять карантин. Фото: Reuters

Местные власти не вправе смягчать карантин.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантин", - заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует "Цензор.нет".

Также местные власти отвечает за соблюдение условий карантина. Контроль осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия и Госпогранслужба.

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Степанов напомнил, что по всей стране действуют масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии в стране вирус Covid-19 обнаружили в 72 168 человек. Городской совет включенного в "красную зону" Луцка не будет принимать решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений. Мер Тернополя Сергей Надал заявил, что Кабинет министров Украины должен пересмотреть решение об отнесении Тернополя в "красной зоны" распространения коронавируса.