Матвею Скидану требуется повторная пересадка костного мозга – родители просят помощи

Автор: Фото предоставлено Виталием Скиданом 8-летнему Матвею нужно пройти 2 курса сильной химеотерапии и пересадку костного мозга.

8-летний Матвей Скидан из Киева лечит миелодиспластический синдром -– предлейкозное состояние крови. 1,5 года назад перенес пересадку костного мозга. Но в мае произошел рецидив. Ребенок нуждается в повторной трансплантации. На химиотерапию и операцию надо $ 140 тыс.

"Заболевание у сына обнаружили три года назад. В крови Матвея были низкие показатели тромбоцитов. В прошлом году в Стамбуле ему сделали пересадку костного мозга. Он хорошо перенес лечение и болезнь отступила. Но в мае Матвей переболел герпесом. После этого уровень тромбоцитов начал снижаться.

В июле мы прошли обследование в клинике, где делали трансплантацию. Врачи пришли к выводу, что организм дал сбой и все впоследствии наладится. В августе снова обследовали и обнаружили рецидив.

Матвею требуется два курса мощной химиотерапии. После надо будет делать пересадку костного мозга. Матвей у нас сильный и он справится. Но все упирается в счета, которые надо оплачивать. За операцию 110 тысяч долларов и 30 тысяч долларов на химиотерапию. Это не считая других расходов. Нам самим с такой суммой не справиться.

5 октября Матвей с мамой должен лететь в Стамбул. Сын мечтает о школе, о знакомстве с одноклассниками. Дома его ждет младший брат Авдей. Мы обращаемся к неравнодушным людям. Будем благодарны за любую помощь нашему сыночку", - рассказывает Gazeta.ua отец Виталий Скидан.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 4378 6443 2180 (Скидан Виталий Валерьевич), его контакты: 0 (67) 829 19 08.