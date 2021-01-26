Майдановец, капеллан, волонтер: священник рассказал о своем пути

Священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовщины был и остается активным участником этих событий. Фото: Валерий Шмаков

События Революции достоинства объединили многих украинцев ради общей цели - свободы и независимости.

После Майдана началась война. Впоследствии узнали о работе волонтеров, а со временем возникло и такое понятие как капеланство.

Священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовщины был и остается активным участником этих событий. Его путь начался с первых дней на Майдане и продолжается.

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"Сначала на Майдане я был в гражданской одежде, все выглядело спокойно. А потом попытался одеть священническую. Вышел к людям в подряснике. Заметил позитивные изменения. Когда были кровавые события, то я молился над ранеными и погибшими в гостинице "Украина", помогал медикам. Как началась война, то понял, что ребятам не в чем идти воевать и стал волонтером. Пришло время я и сам поехал на войну. Покоя у меня не было. Связался с одним священником, который в то время был под Мариуполем. Знал его с Майдана и тот сказал, что есть потребность в священниках ", - говорит Иван Гальо.

Капеллан и сейчас не прекратил своей деятельности. После войны он занимается психологической помощью для ее участников и их родных.

Полное интервью с Иваном Галем читайте в журнале "Країна" от 28 января.

ЕСПЧ вынес решение по 5 искам, которые касаются нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны украинской власти во время революционных событий на Майдане. Украина как государство должна выплатить некоторым истцам компенсации за материальный и нематериальный ущерб и убытки, а также расходы, указанные в судебных решениях.