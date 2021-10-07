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четверг, 07 октября 2021 14:56

Люди ищут оправдания. Самое интересное в журнале "Країна"

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"В Украине все качественное делает частный капитал. Он, по пятибалльной шкале, выполняет задания на четыре с плюсом, а государство - на двойку. От Зеленского ожидали радикальных реформ в экономике, ведь он предприниматель. Но он балансирует. Власть не делает ставку на малый и средний бизнес, но намерена его поддерживать. Это стратегия баланса, - говорит журналу "Країна" исследователь бизнеса Игорь ГУТ.

Успешные и обеспеченные страны испытывают дефицит предпринимательского таланта и капитала. Пытаются привлечь его по всему миру. А есть государства, в частности Украины, - не слишком успешны, но богатые предпринимательский капитал. Но мы не умеем создавать условия для сохранения этого капитала, чтобы он не перетекал за границу. Только создадим условия для бизнеса - он вытянет экономику".

 

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Подробности читайте в "Країні" от 7 октября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
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