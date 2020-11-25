Львовскому суде не хватает денег на почтовые марки

Во Львове Лычаковский районный суд больше не будет посылать по почте собственную корреспонденцию из-за нехватки средств. Всю документацию направлять по электронной почте.

"Лычаковский районный суд Львова сообщает участников судебных процессов, в связи с отсутствием финансирования, отныне суд не имеет возможности сообщать стороны и других лиц, участвующих в рассмотрении делам о дате судебных заседаний судебными повестками", - говорится на странице суда в Facebook.

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Суд теперь не будет отправлять по почте копии судебных решений.

"Средств на марки нет", - объясняют в суде.





Киевский апелляционный суд отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении его апелляционной жалобы в иске к президенту Владимира Зеленского. Речь шла о защите чести, достоинства и деловой репутации.