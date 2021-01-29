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пятница, 29 января 2021 14:58

Купила квартиру и нашла труп - в России расследуют убийство

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Купила квартиру и нашла труп - в России расследуют убийство
В ходе расследования подозреваемого задержали. Фото: pinterest.com

В Приморском крае россиянка обнаружила труп в квартире, которую она только купила.

Женщина купила жилье в поселке Новошахтинский. В квартире она нашла спрятанное тело мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что незадолго до оформления сделки в квартире произошло убийство. Там заметили следы крови, а также топор и молоток.

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В ходе расследования убийства подозреваемого 55-летнего мужчину задержали, а впоследствии он признался в преступлении.

Женщина убила своего парня, чтобы выйти замуж за своего отца. Вместе с сестрой и "женихом" она расчленила тело бывшего.

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