Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 937 новых больных коронавирусом. Из них детей – 33, медработников – 24.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 231 914 украинцев. Умерли 52 181 пациент, из них 58 – за последние сутки. Выздоровели 2 157 732 человека, за последние сутки – 2471, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 54 343 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 496, ИФА – 11 418. Также сделали 20 429 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 223 случая;
Винницкая область – 16 случаев;
Волынская область – 24 случая;
Днепропетровская область – 59 случаев;
Донецкая область – 51 случай;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 8 случаев;
Запорожская область – 42 случая;
Ивано-Франковская область – 14 случаев;
Киевская область – 51 случай;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 18 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 35 случаев;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 18 случаев;
Ровенская область – 26 случаев;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 57 случаев;
Херсонская область – 30 случаев;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черкасская область – 33 случая;
Черновицкая область – 11 случаев;
Черниговская область – 32 случая.
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Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.
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