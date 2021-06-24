Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 937 новых больных коронавирусом. Из них детей – 33, медработников – 24.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 231 914 украинцев. Умерли 52 181 пациент, из них 58 – за последние сутки. Выздоровели 2 157 732 человека, за последние сутки – 2471, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 54 343 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 496, ИФА – 11 418. Также сделали 20 429 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 223 случая;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 35 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 18 случаев;

Ровенская область – 26 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 57 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

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Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.