Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer

В Украине началась Covid-вакцинация компаний препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Организованные коллективы, которые имеют в штате более 50 желающих получить прививки против Covid-19, могут подать заявку, сообщает Минздрав.

"Коллективы вакцинируют в каждом регионе страны в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации", - говорится в сообщении.

Чтобы записаться на коллективную прививку можно оставить заявку по номеру: 0 800 60 20 19.

Для записи необходимо выполнить ряд условий:

- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

- составить поименные списки желающих вакцинироваться;

- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты в месте вакцинации.

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По состоянию на 21 июня зарегистрировали 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

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В Украине с начала кампании по вакцинации укололи 2 095 458 граждан. Из них получили первую дозу – 1 732 611 людей, завершили вакцинацию – 362 847 человек. За последние сутки в Украине выявили 296 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 142 украинца. Умерли 52 053 пациента, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 152 969 человек, за последние сутки – 829.