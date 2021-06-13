Кто из зарубежных знаменитостей первым привился от коронавируса

В мире продолжается второй этап вакцинации от Covid-19, а пять месяцев назад известные люди публично делали прививки, чтобы призвать других следовать их примеру.

Кто из мировых знаменитостей не побоялся первыми сделать прививку от Covid-19, читайте в материале Gazeta.ua

Королева Великобритании Елизавета II вакцинировался еще в январе. Тогда она сообщила, что процесс был для нее вполне безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро ... И прививка не нанесла совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеовызова с представителями здравоохранения, что курируют программу вакцинации от Covid-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила Елизавета II.

Автор: glavcom.ua Королева Великобритании Елизавета II вакцинировалась еще в январе

Однако одним из первых привился от коронавируса британский актер 81-летний Иен Маккеллен. Звезду "Властелина колец" вакцинировали 17 декабря в университетской больнице Королевы Марии в Лондоне. Актер заявил, что испытывает "эйфорию" от этого.

"Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки", - сказал МакКеллен. Фотографией по вакцинации он поделился в твиттере, и сказал, что для него это особенный день.

Автор: твитер NHS England and NHS Improvement Иен Маккелен во время вакцинации

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса 20 января в собственном автомобиле.

"Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди", - признался Шварценеггер в соцсетях и призвал всех сделать прививку, чтобы быть здоровыми.

Автор: instagram.com/schwarzenegger Арнольд Шварценеггер вакцинировался 20 января

Звезда фильма "Молчание ягнят" 83-летний Энтони Хопкинс также вакцинировался, сидя в собственном автомобиле. Свою вакцину актер получил в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса.

Видео с вакцинацией он выставил на своей странице в фейсбуке.

"Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)", - написал Хопкинс под видео.

Автор: Facebook Энтони Хопкинс стал одним из первых актеров, кто сделал прививку от коронавируса

20 марта вакцинировалась от коронавируса американская актриса Шэрон Стоун. Фото процедуры она опубликовала на своей странице в Instagram. А уже через месяц звезда фильма "Основной инстинкт" получила вторую дозу вакцины от Covid-19.

Автор: instagram.com/sharonstone Шэрон Стоун уже получила две дозы вакцины

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С начала прививочной кампании привито 1 млн 459 тыс. 376 человек. Из них получили первую дозу 1 млн 459 тыс. 374 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы 236906 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом. Всего проведено 1 млн 696 тыс 280 прививок.