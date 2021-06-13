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воскресенье, 13 июня 2021 23:46

Кто из зарубежных знаменитостей первым привился от коронавируса
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В мире продолжается второй этап вакцинации от Covid-19, а пять месяцев назад известные люди публично делали прививки, чтобы призвать других следовать их примеру.

Кто из мировых знаменитостей не побоялся первыми сделать прививку от Covid-19, читайте в материале Gazeta.ua

Королева Великобритании Елизавета II вакцинировался еще в январе. Тогда она сообщила, что процесс был для нее вполне безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро ... И прививка не нанесла совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеовызова с представителями здравоохранения, что курируют программу вакцинации от Covid-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила Елизавета II.

Автор: glavcom.ua
  Королева Великобритании Елизавета II вакцинировалась еще в январе
Королева Великобритании Елизавета II вакцинировалась еще в январе

Однако одним из первых привился от коронавируса британский актер 81-летний Иен Маккеллен. Звезду "Властелина колец" вакцинировали 17 декабря в университетской больнице Королевы Марии в Лондоне. Актер заявил, что испытывает "эйфорию" от этого.

"Все, кто прожил столько же, сколько и я, живые, потому что им были сделаны предыдущие прививки", - сказал МакКеллен. Фотографией по вакцинации он поделился в твиттере, и сказал, что для него это особенный день.

Автор: твитер NHS England and NHS Improvement
  Иен Маккелен во время вакцинации
Иен Маккелен во время вакцинации

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса 20 января в собственном автомобиле.

"Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди", - признался Шварценеггер в соцсетях и призвал всех сделать прививку, чтобы быть здоровыми.

Автор: instagram.com/schwarzenegger
  Арнольд Шварценеггер вакцинировался 20 января
Арнольд Шварценеггер вакцинировался 20 января

Звезда фильма "Молчание ягнят" 83-летний Энтони Хопкинс также вакцинировался, сидя в собственном автомобиле. Свою вакцину актер получил в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса.

Видео с вакцинацией он выставил на своей странице в фейсбуке.

"Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)", - написал Хопкинс под видео.

Автор: Facebook
  Энтони Хопкинс стал одним из первых актеров, кто сделал прививку от коронавируса
Энтони Хопкинс стал одним из первых актеров, кто сделал прививку от коронавируса

20 марта вакцинировалась от коронавируса американская актриса Шэрон Стоун. Фото процедуры она опубликовала на своей странице в Instagram. А уже через месяц звезда фильма "Основной инстинкт" получила вторую дозу вакцины от Covid-19.

Автор: instagram.com/sharonstone
  Шэрон Стоун уже получила две дозы вакцины
Шэрон Стоун уже получила две дозы вакцины

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С начала прививочной кампании привито 1 млн 459 тыс. 376 человек. Из них получили первую дозу 1 млн 459 тыс. 374 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы 236906 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом. Всего проведено 1 млн 696 тыс 280 прививок.

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