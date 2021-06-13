Против Covid-19 вакцинированы менее двух миллионов украинцев

За прошедшие сутки 12 июня в Украине сделали 34870 новых прививок против Covid-19.

Об этом утром воскресенья сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Автор: t.me/mozofficial Сообщили новую статистику вакцинации

Среди тех, кого прививали в течение субботы, первую дозу вакцины получили 28384 человека, полностью иммунизированы 6486 человек.

В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов прививки.

По состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 683 456 человек.

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С начала прививочной кампании привито 1 млн 459 тыс. 376 человек. Из них получили первую дозу 1 млн 459 тыс. 374 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы 236906 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.

Всего проведено 1 млн 696 тыс 280 прививок.

В Минздраве напомнили, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

За сутки 12 июня в Украине обнаружили 857 новых случаев заболевания Covid-19, в том силе 37 детей и 17 медицинских работников. Умерли 33 человека.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболели - 2 млн 223 тыс 558 человек, выздоровели - 2 млн 127 тыс 337 человек, умерли - 51 679. Всего проведено ПЦР-тестов - 10 млн 504 тыс. 548.