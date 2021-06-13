Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 857 новых случаев заболевания Covid-19, в том силе 37 детей и 17 медицинских работников.

Об этом утра 13 июня, сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Автор: t.me/mozofficial Минздрав предоставил статистику заболеваемости ковид за 12 июня

В течение суток госпитализировали 684 пациента с Covid-19, умерли 33 человека, выздоровели - 1652.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболели - 2 млн 223 тыс. 558 человек, выздоровели - 2 млн 127 тыс. 337 человек, умерли - 51 679. Всего проведено ПЦР-тестов - 10 млн 504 тыс. 548.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

За сутки 11 июня в Украине обнаружили 1274 новых больных коронавируса. Из них госпитализировали 709 человек. За тот же период зафиксировали 69 смертельных случаев и 4905 выздоровлений.