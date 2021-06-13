Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
3 Просмотров: 828
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1206
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 630
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1431
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1062
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1881
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 558
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1530
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 495
Фото
Все фото
26
4
3
6
24
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Ямочный скандал: власть пугает &quot;хайпожоров&quot;, которые самостоятельно ремонтируют дорогу
Ямочный скандал: власть пугает "хайпожоров", которые самостоятельно ремонтируют дорогу
Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото
Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото
Шампанское из каски и &quot;монетный дождь&quot;. Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Видео
Все видео
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 612
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 441
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 342
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2664
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 621
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 648
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 09:37

Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

  Комментировать

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 857 новых случаев заболевания Covid-19, в том силе 37 детей и 17 медицинских работников.

Об этом утра 13 июня, сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Автор: t.me/mozofficial
  Минздрав предоставил статистику заболеваемости ковид за 12 июня
Минздрав предоставил статистику заболеваемости ковид за 12 июня

В течение суток госпитализировали 684 пациента с Covid-19, умерли 33 человека, выздоровели - 1652.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболели - 2 млн 223 тыс. 558 человек, выздоровели - 2 млн 127 тыс. 337 человек, умерли - 51 679. Всего проведено ПЦР-тестов - 10 млн 504 тыс. 548.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более полутора миллиона прививок: назвали новые данные вакцинации от коронавируса

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

За сутки 11 июня в Украине обнаружили 1274 новых больных коронавируса. Из них госпитализировали 709 человек. За тот же период зафиксировали 69 смертельных случаев и 4905 выздоровлений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Папа помиловал убийцу

11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей

Убийцу журналиста отправили за решетку

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 8352
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 5157
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 4257
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 4230
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
8
 Просмотров: 3744
Общество
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
 Просмотров: 189
Гороскоп на 13 июня: каким знакам воскресенье подарит незабываемые впечатления
Гороскоп на 13 июня: каким знакам воскресенье подарит незабываемые впечатления
 Просмотров: 495
Приметы и традиции 13 июня: сегодня узнаем будет ли зима лютой
Приметы и традиции 13 июня: сегодня узнаем будет ли зима лютой Просмотров: 657
Мигрени и бессонница позади - астролог порадовала прогнозом
Мигрени и бессонница позади - астролог порадовала прогнозом
 Просмотров: 180
Праздник 13 июня: что сегодня запрещено делать
Праздник 13 июня: что сегодня запрещено делать Просмотров: 630
Больше всего комментируют
3
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
1
На саммите G7 Украины занимает высокое место - глава Еврокомиссии
Голосов: 56453
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть