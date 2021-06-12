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суббота, 12 июня 2021 09:21

Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных

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Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных
Коронавирус в Украине вылечили почти у пяти тысяч человек Фото: gazeta.ru

За последние сутки в Украине обнаружили 1274 новых больных коронавируса. Из них госпитализировали 709 людей. Еще 11 июня зафиксировали 69 смертельных случаев и 4905 выздоровлений.

Об этом сообщает МОЗ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Среди новых заболевших - 40 детей и 53 медработника.

Протестировано методом ПЦР - 26999 человек, методом ИФА - 10910 человек, экспресс-тестами - 16912 человек.

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Накануне в Украине зафиксировали 1603 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 762 человека, умерли 70 больных, выздоровели 5583 человека.

По таким количеством новых случаев коронавируса Украина находится на 37 месте в мире и на 7 месте среди европейских стран.

На данный момент в мире зафиксировано почти 12 000 мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава. Об этом в пятницу, 11 июня, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

По его словам, одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину.

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Дата
12
июня

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