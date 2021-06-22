Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 296 новых больных коронавирусом. Из них детей – 22, медработников – двое. Это самые низкие показатели с мая 2020-го.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 142 украинца. Умерли 52 053 пациента, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 152 969 человек, за последние сутки – 829, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 17 429 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 881, ИФА – 1 448. Также сделали 4 100 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 87 случаев;

Винницкая область - два случая;

Волынская область - девять случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Житомирская область - три случая;

Запорожская область - 30 случаев;

Киевская область - три случая;

Кировоградская область - два случая;

Луганская область - три случая;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 18 случаев;

Одесская область - 17 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - пять случаев;

Сумская область - 11 случаев;

Тернопольская область - пять случаев;

Харьковская область - шесть случаев;

Херсонская область - семь случаев;

Хмельницкая область - шесть случаев;

Черкасская область - три случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

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Количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру, сообщила вчера Всемирная организация здравоохранения. Между тем в Минздраве напомнили, что прививку второй дозой вакцины следует делать в рекомендуемые сроки.