Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 783
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1431
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2376
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3177
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
9
6
10
8
5
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 180
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 783
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 738
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 891
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 387
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 08:36

Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

  Комментировать
Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет
Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 296 новых больных коронавирусом. Из них детей – 22, медработников – двое. Это самые низкие показатели с мая 2020-го.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 142 украинца. Умерли 52 053 пациента, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 152 969 человек, за последние сутки – 829, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 17 429 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 881, ИФА – 1 448. Также сделали 4 100 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 87 случаев;
Винницкая область - два случая;
Волынская область - девять случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Житомирская область - три случая;
Запорожская область - 30 случаев;
Киевская область - три случая;
Кировоградская область - два случая;
Луганская область - три случая;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 18 случаев;
Одесская область - 17 случаев;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - пять случаев;
Сумская область - 11 случаев;
Тернопольская область - пять случаев;
Харьковская область - шесть случаев;
Херсонская область - семь случаев;
Хмельницкая область - шесть случаев;
Черкасская область - три случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 унес жизни более 3,8 млн человек: свежая статистика

Количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру, сообщила вчера Всемирная организация здравоохранения. Между тем в Минздраве напомнили, что прививку второй дозой вакцины следует делать в рекомендуемые сроки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 23788
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11152
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 9999
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5391
Только смерть разлучит нас: мужчина убил жену и взорвал себя
Только смерть разлучит нас: мужчина убил жену и взорвал себя Просмотров: 3222
Общество
Настоящая летняя жара, но с грозами: где сегодня будет дождливо
Настоящая летняя жара, но с грозами: где сегодня будет дождливо Просмотров: 216
Гороскоп на 22 июня: кому и когда улыбнется успех
Гороскоп на 22 июня: кому и когда улыбнется успех
 Просмотров: 315
Народные приметы 22 июня - что сегодня категорически нельзя делать
Народные приметы 22 июня - что сегодня категорически нельзя делать Просмотров: 612
Вторая доза вакцины от коронавируса - в Минздраве озвучили сроки введения
Вторая доза вакцины от коронавируса - в Минздраве озвучили сроки введения Просмотров: 252
Церковный праздник 22 июня - сегодня вспоминают уникального святого
Церковный праздник 22 июня - сегодня вспоминают уникального святого Просмотров: 360
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 56515
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть