Covid-19 сдает позиции. Статистика впечатляет

За последние сутки в Украине выявили 296 новых больных коронавирусом. Из них детей – 22, медработников – двое. Это самые низкие показатели с мая 2020-го.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 142 украинца. Умерли 52 053 пациента, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 152 969 человек, за последние сутки – 829, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 17 429 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 881, ИФА – 1 448. Также сделали 4 100 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - два случая;
Волынская область - девять случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Житомирская область - три случая;
Запорожская область - 30 случаев;
Киевская область - три случая;
Кировоградская область - два случая;
Луганская область - три случая;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 18 случаев;
Одесская область - 17 случаев;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - пять случаев;
Сумская область - 11 случаев;
Тернопольская область - пять случаев;
Харьковская область - шесть случаев;
Херсонская область - семь случаев;
Хмельницкая область - шесть случаев;
Черкасская область - три случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
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Количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру, сообщила вчера Всемирная организация здравоохранения. Между тем в Минздраве напомнили, что прививку второй дозой вакцины следует делать в рекомендуемые сроки.
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