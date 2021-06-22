Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации

До конца лета штамм будет доминировать на всей территории Европы. Фото: pixabay.com

Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta до конца лета будет доминировать на всей территории Европы.

В странах, где он уже доминирует, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики, говорится в прогнозе ученых НАН. Delta зафиксировали уже в 75 странах мира, в том числе в Великобритании, РФ и Португалии.

"В остальных странах Европы Delta быстро вытесняет другие. Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - говорится в сообщении.

Государства, в которых штамм уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика, подобно странам Восточной Европы, таких как Украина, Польша, Румыния и Венгрия.

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Вспышки Delta подтвердили также в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Delta начинает доминировать в некоторых районах Индонезии, а заполненность больниц в Джакарте достигла 75%. В австралийском штате Виктория также обнаружили этот тип мутации. Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три прорывных инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей. Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.