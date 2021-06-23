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Опасный штамм коронавируса появился в Украине - "привезли" из России

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Опасный штамм коронавируса появился в Украине - &quot;привезли&quot; из России
Дельта-штамм коронавируса агрессивнее уже известных, говорит власть. Фото: pixabay.com

Коронавирус типа "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован в Украине у двух человек. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Два случая зафиксировали у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное, пишет "Інтерфакс-Україна".

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились в ВОЗ", - сказал Данилов.

Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами.

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"По данным Public Health England, штамм "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации.

Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - сообщал председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Ранее компания AstraZeneca заявила об эффективности вакцины против разновидности коронавируса "Дельта" и "Каппа".

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