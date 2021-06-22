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вторник, 22 июня 2021 19:55

Завтра в СНБО будут говорить об угрожающем штамме коронавируса

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Завтра в СНБО будут говорить об угрожающем штамме коронавируса
Фото: pixabay.com

В среду состоится совещание в Совете национальной безопасности и обороны.

Будут говорить о возможном распространении в Украине штамма коронавируса Дельта. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - написал депутат в Facebook.

Минздрав начинает готовиться к борьбе с "дельта-штаммом" коронавируса, сообщил Радуцкий.

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