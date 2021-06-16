В Украине продлили карантин до 31 августа

Кабинет министров продлил до 31 августа карантинные мероприятия. На территории государства будут действовать ограничения, присущие зеленой зоне.
Решение было принято на заседании правительства 16 июня.
"Все регионы Украины находятся в зеленой зоне. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года.
В то же время мы ослабим определенные карантинные мероприятия. В частности, пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции через приложение "Дома" фактически не будет осуществляться. Это позволит обновить приложение", - сказал перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль.
В зеленой зоне действуют следующие правила:
- обязательный масочный режим в общественных зданиях;
- массовые мероприятия с участием более 50 человек разрешены при условии, что на одного человека будет выделено 4 м2;
- кинотеатры и учреждения культуры могут работать с наполненностью не более 50% мест;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
- запрещено посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых инфицирований, а среди стран Европы - восьмую позицию.
За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных на коронавирус.
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