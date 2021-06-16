В Украине продлили карантин до 31 августа

Первую дозу вакцины получили более 1,5 млн украинцев. Завершили вакцинацию 287 884 человека. Фото: Reuters

Кабинет министров продлил до 31 августа карантинные мероприятия. На территории государства будут действовать ограничения, присущие зеленой зоне.

Решение было принято на заседании правительства 16 июня.

"Все регионы Украины находятся в зеленой зоне. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года.

В то же время мы ослабим определенные карантинные мероприятия. В частности, пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции через приложение "Дома" фактически не будет осуществляться. Это позволит обновить приложение", - сказал перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль.

В зеленой зоне действуют следующие правила:

- обязательный масочный режим в общественных зданиях;

- массовые мероприятия с участием более 50 человек разрешены при условии, что на одного человека будет выделено 4 м2;

- кинотеатры и учреждения культуры могут работать с наполненностью не более 50% мест;

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

- запрещено посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых инфицирований, а среди стран Европы - восьмую позицию. За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных на коронавирус.