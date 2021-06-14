В России стремительнее всех в Европе распространяется коронавирус

За минувшие сутки в мире обнаружили более 355 тыс. новых Сovid-больных. Больше всего случаев диагностировали в Индии, Бразилии и Колумбии.

Россия при этом первая в Европе и четвертая в мире по распространению коронавируса, свидетельствуют данные Worldometers. Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых инфицирований, а среди стран Европы – восьмую позицию.

В Индии зарегистрировали 68 тыс. новых случаев, в Бразилии – 37 тыс., а в Колумбии более 28 тыс. случаев. Много инфицированных также в РФ - более 14 тыс. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Аргентина и Индонезия.

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В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызывает полиорганную недостаточность и некроз тканей.