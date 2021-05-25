У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткое осложнение

Большинство грибковых инфекций в стране возникают из-за антисанитарных условий. Фото: Reuters

В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемую "желтую плесень", которая способна вызвать полиорганную недостаточность и некроз тканей.

"Желтую плесень" впервые обнаружили у человека. Ее считают более опасной, нежели другие разновидности грибков, передает DNA India. Раньше это заболевание встречалось лишь у рептилий.

Это уже третий вид грибка, что индийские медики выявляют у людей, переболевших коронавирусом. Среди симптомов - сильный отек лица, летаргия, потеря аппетита и кровотечение из носа.

Большинство грибковых инфекций в стране возникают из-за антисанитарных условий, а также использования снижающих иммунитет стероидов при лечении.

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Параллельно со второй волной коронавируса в Индии началась эпидемия еще одной болезни. Там обнаружили более 8,8 тыс. случаев мукормикоза. Это инфекция, которую вызывают грибы семьи мукоровых, ее еще называют "черной плесенью".