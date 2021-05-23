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Пациентам удаляют глаза: в Индии обнаружили почти 9 тыс. случаев страшного заболевания

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Пациентам удаляют глаза: в Индии обнаружили почти 9 тыс. случаев страшного заболевания
В Индии началась эпидемия мукормикоз. Это инфекция, которую вызывают грибы семьи мукоровых, ее еще называют "черной плесенью". ФОТО: pexels.com

Параллельно со второй волной коронавируса в Индии началась эпидемия еще одной болезни. Там обнаружили более 8800 случаев мукормикоза. Это инфекция, которую вызывают грибы семьи мукоровых, ее еще называют "черной плесенью". Сообщает BBC.

Мукормикоз считается редким заболеванием, но его случаи участились на фоне пандемии коронавируса и встречается среди тех, кто выздоровел после Covid-19. Смертность при мукормикозе достигает 50%, некоторым пациентам приходится удалять глаза.

Пациенты, страдающие на грибковую инфекцию, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа, опухоль и боль в глазу, опущение век, нечеткость или потерю зрения. Вокруг носа могут образовываться черные участки кожи. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие.

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Более половины зафиксированных случаев болезни приходятся на штаты Гуджарат и Махараштра. Еще в 15 штатах зарегистрировано от 8 до 900 случаев. В 29 штатах Индии власти планируют объявить эпидемию.

Врачи считают, что увеличение эпизодов заболевания связано с использованием стероидов в лечении Covid-19. Болезнь обнаруживают через 12-18 дней после выздоровления человека от коронавируса. Также исследования показывают, что все больные мукормикозом были диабетиками.

Возбудителями болезни являются различные грибы, которые есть в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Индийские медики отмечают, что следы грибов можно найти в носоглотке и на слизистых здоровых людей.

В Индии около 1,2 млн врачей на 1,366 млрд населения. Количество врачей, предназначенных для лечения Covid-19, значительно меньше. По данным за 2018 год в Дели, который считается лучшим городом для жизни в Индии по показателям здоровья, приходился один врач на 2203 человека. В стране вакцинировано около 40,7 млн человек, а это 3% населения. Первую дозу вакцины получили 184 млн индийцев.

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