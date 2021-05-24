Индия побила новый антирекорд по смертности от коронавируса

Индия заняла третье место в мировом рейтинге смертности от коронавируса. Фото: Reuters

В Индии с начала пандемии коронавируса умерли более 300 тыс. человек.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что за минувшие сутки зафиксировали 4454 летальные случаи. Это один из самых высоких показателей суточной смертности.

Суточный прирост новых случаев заболевания Covid-19 составляет 222 315.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса составляет почти 27 млн.

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В мировом рейтинге по количеству смертности Индия заняла третье место. На первом месте находится США - почти 590 тыс. умерших, второе место получила Бразилия - почти 450 тыс.

Одной из причин стремительного роста распространения коронавируса индийские ученые называют штамм Covid-19, который впервые обнаружили в октябре 2020 года. Среди его мутаций есть две, которые были обнаружены и в других штаммах. Одна из них делает вирус более заразным, а другая позволяет ему скрываться от антител.

Основные симптомы индийского штамма: тошнота, боль в животе, нарушение слуха, диарея, кашель, проявления на коже и в области рта.

Власти Индии не восстановят экспорт вакцин от коронавируса в другие страны вплоть до октября 2021-го. Ранее планировалось экспортировать препараты в июне.