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среда, 20 октября 2021 16:07

Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"

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Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по &quot;ковидной процедуре&quot;
Установили также факты существенных переплат. Фото: pixabay.com

За полтора года действия так называемых Covid-закупок из бюджета потратили около 35 млрд грн. Но значительная часть этих средств пошла на несвязанные с пандемией вещи.

По упрощенной процедуре закупали топливо, корм для животных, спортивный инвентарь и новогодние подарки, говорится в расследовании Bihus.Info.

"В марте прошлого года правительство приняло постановление, которым вывело из-под тендерного законодательства закупки для борьбы с коронавирусом. Закон разрешил государственным и коммунальным органам покупать отдельные товары и услуги по сути без торгов, на любую сумму и максимально быстро. Единственное требование к "ковидным закупкам" - необходимость обосновать, что товар действительно нужен для борьбы с пандемией. А дальше покупай фактически что угодно", - говорится в сообщении.

Журналисты установили также факты существенных переплат. В один период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 тыс. грн, и по 60 тыс. грн за единицу.

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Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 млн грн. В то же время штраф, предусмотренный законом за избежание торгов, колеблется от 25 тыс. грн до 51 тыс. грн.

В прошлом году из Фонда для борьбы с коронавирусом больше половины - 35 млрд грн - направили на "Большое строительство". На сайте президента создали петицию, в которой требуют на баннерах "Большого строительства" указывать, что оно ведется за деньги налогоплательщиков. Размер надписи о налогах должен занимать не менее 25% площади рекламного щита.

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