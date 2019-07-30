Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на рынке

Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина. Фото: РЕНЕР

Компании возобновляемой энергетики планируют подавать иски в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на энергорынке в связи с решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг относительно тарифов "Укрэнерго". Об этом на пресс-конференции заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Если ситуация не будет разблокирована, компании начнут подавать в суды на государство Украина. В соответствии с тем, что у нас есть закон о рынке электрической энергии и о развитии альтернативной энергетики, все производители "зеленой энергетики" должны своевременно получать соответствующие деньги за произведенную электроэнергию".

По его словам, это будет абсолютно обоснованным решением, ведь компании брали кредиты, в том числе в европейских банках, на строительство объектов альтернативной энергетики под конкретные обязательства со страны Украины.

"Что будет если мы сегодня не дождемся положительного решения апелляционного суда об отмене иска окружного административного суда? Во-первых, компании, которые взяли кредиты не только в национальных банках, но и банках, которые сегодня верят в Украину и финансируют развитие "зеленой энергетики", должны платить подать и кредиты. Это процесс, который невозможен, если они не будут получать деньги за произведенную энергетику на рынке электроэнергии Украины", - подчеркнул он.

27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие. Вскоре НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э с 1 августа 2019 года - до 312,14 грн/МВт-ч. После этого "Никопольский завод ферросплавов" 22 июля снова обратился с иском в суд об отмене нового тарифа "Укрэнерго".