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четверг, 25 февраля 2021 17:49

Книга Кличко войдет в учебную программу Гарвардской бизнес-школы

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Книга Кличко войдет в учебную программу Гарвардской бизнес-школы
В книге автор рассказывает о методах управления вызовами. Фото: pinterest.com

Руководство украинского спортсмена Владимира Кличко "Управление вызовами" станет частью учебной программы Гарвардской бизнес-школы.

В книге автор рассказывает о методах управления вызовами. Он разработал стратегию на протяжении спортивной карьеры, а сейчас использует ее для ведения бизнеса и в повседневной жизни, сообщает Klitschko-brothers.

Университет планирует использовать руководство в программах MBA и Executive Education. Оно будет помогать студентам обсуждать проблематику бизнеса.

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Профессора бизнес-школы Борис Гройсберг и Карин-Изабель Кнупа отмечают, что больше всего будут обращать внимание студентов на философию "управление вызовами".

"Способность Владимира Кличко приспосабливаться, развиваться и становиться лучшим очень важна и востребована больше, чем когда-либо в этом веке. Мне понравилось работать над этим проектом, и я с нетерпением жду возможности его внедрения", - сказал профессор Гарвардской школы бизнеса Борис Гройсберг .

В 1996 году Кличко стал олимпийским чемпионом. На ринге он провел 69 боев, из которых одержал 64 победы, в том числе 53 нокаутом, и 5 ​​поражений.

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Дата
25
февраля

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