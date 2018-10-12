Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами

Александр Саган: в ближайшие недели должен состояться собор в Украине Фото: YouTube

В ближайшие недели должен состояться собор в Украине.

Об этом Gazeta.ua рассказал религиовед Александр Саган.

Когда состоится собор, на котором получим томос? Речь идет о неделях, месяцах, полгода?

Подписание томоса будет зависеть от того, насколько быстро произойдет объединительный собор в Украине тех епископов, которые подписали обращение к Варфоломею. Когда избирается глава, проблема всегда есть. Решается путем переговоров. Они состоятся в ближайшее время. Другой вариант, который использовало много поместных церквей, - это когда на соборе оглашается голосования. Происходит выдвижение, дальше собор голосует за ту или иную кандидатуру и 3 лидеров, имеющих наибольшую поддержку, выходят во второй тур. Далее или переголосование, или бросание жребия. Именно с помощью жребия Тихон Беллавин 1907-го стал патриархом Московским. В ближайшие недели должен состояться собор в Украине. Затягиванием времени будем играть на руку Москве. Должны до конца года решить этот вопрос, чтобы не входить в избирательный год. На следующей неделе состоятся консультации. До 9 ноября хорошо бы уже иметь руководителя объединенной церкви.

Затягиванием времени будем играть на руку Москве

Если Россия реализует свои угрозы разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, что это будет означать для мирового православия?

Это означает, что Россия пойдет в раскол и станет раскольнической церковью. 1996-го она уже пробовала шантажировать Константинополь. 23 февраля полностью разорвали евхаристическое общение с Константинополем. Это закончилось тем, что через несколько месяцев пришли и попросили о переговорах. Приняли все поставленые им условия. Сегодня у них ситуация еще хуже, потому что вряд ли их кто-то поддержит в попытках на личную гегемонию. Это путь в никуда. Она потеряет возможность общаться с другим православным миром. Россия пойдет в раскол и станет раскольнической церковью

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На этот раз пойдут извиняться?

Послушаем, что будет в понедельник. Тогда в Минске соберется синод РПЦ. Эта встреча состоится в связи с вчерашним решением Константинополя, как экстренное заседание. 8 сентября благодаря вмешательству администрации президента России они не разорвали евхаристическое единение, хотя такое желание было. Разрыв означает, что они не смогут сослужить ни с кем и негде. Другие церкви не будут их принимать. Поэтому это вопрос контактов. Они бы и сразу собрались, но члены синода не живут в одном городе, так быстро не могут прибыть.

Как это повлияет на украинских прихожан? Это станет еще одним основанием переходить с УПЦ МП к Украинской поместной церкви?

Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами. Решением Константинополя украинская и белорусская территория восстанавливаются в составе Константинопольского патриархата. Это значит, что пребывание здесь структур Московского патриархата не согласовано, а следовательно, - не канонично. Это может быть одним из факторов того, что часть украинцев захочет быть в признанной, канонической церкви. Значительная часть прихожан находится в зоне влияния российской пропаганды. Они еще некоторое время держаться Московского патриархата. Это подкрепится тем, что есть много этнических русских, которые не захотят молиться на украинском языке. Но слияние будет постепенно происходить, с каждым годом все больше и больше. Патриарх возобновил киевскую митрополию в своем составе, а на момент 1686-го Могилевская и Мстиславская к ней входила. Это дает право белорусам тоже претендовать на свою поместную церковь. Константинополь признает Московский патриархат только в пределах, которые были на момент провозглашения его патриархатом. То есть по состоянию на 1589-1593 годы. Пребывание здесь структур Московского патриархата не согласовано, а следовательно, - не канонично

Что должна сделать власть, например, Верховная Рада, чтобы способствовать установлению Украинской поместной церкви?

Принять законопроект 4128, который более 2 лет просто лежит. Однажды выносился на рассмотрение. Им регулируется четкий механизм передачи имущества при изменении юрисдикции. Кроме этого, ввести в действие закон 5309, согласно которому УПЦ МП должна называться в соответствии с канонами церкви. Она не является автономной и автокефальной, а следовательно, в названии должна указывать юрисдикционную принадлежность. Это может быть экзархат Московского патриархата в Украине, как это было до 1990-го, или Киевская митрополия Московского патриархата. Задача спецслужб: нейтрализовать агентов, которые будут призывать захватывать лавры

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Что должны делать спецслужбы, чтобы сделать этот процесс как можно безболезненным?

Должны нейтрализовать провокаторов, всех башировых и петровых, которых уже много на территории Украины. Их задача - делать провокации против своей церкви, чтобы показать репрессии. Задача спецслужб нейтрализовать агентов, которые будут призывать захватывать помещения, лавры и другую недвижимость. Очень много связывает РПЦ с историей Украины. Кирилл прямо заявлял, что без нашей истории своей церкви не видит. Потому что хочет тянуть свою историю с днепровской купели. А реальная история Московской патриархии на 500 лет сдвигается. До 1448-го, когда они самовольно разделили Киевскую митрополию и образовали Московскую митрополию, как самостоятельную часть.

Московский патриарх Кирилл прекращает вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея во время богослужений.