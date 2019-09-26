Киевская таможня ГФС поймала в Борисполе партию элитной контрабанды

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
2 Просмотров: 1134
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1323
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 666
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6327
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9252
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3195
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3627
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
6
7
7
11
6
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
Видео
Все видео
"Полезный идиот" - как отреагировал интернет на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировал интернет на примирение Винника с россиянами
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 162
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5787
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5445
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 0
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
четверг, 26 сентября 2019 16:41

Киевская таможня ГФС поймала в Борисполе партию элитной контрабанды

  Комментировать
Киевская таможня ГФС поймала в Борисполе партию элитной контрабанды
Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС предотвратили попытку контрабандного перемещения партии брендовой одежды через таможенную границу Украины. Фото: 5 канал

Работниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС зафиксирована попытка перемещения партии брендовой одежды через таможенную границу Украины с нарушением таможенного законодательства.

Пара наших соотечественников, которая возвращалась одним авиарейсом из Милана через терминал "VIP" международного аэропорта "Борисполь" для прохождения таможенного контроля воспользовалась упрощенной системой "зеленый коридор". Именно этим авиапассажиры заявили о том, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины.

В частности, на "зеленом коридоре" предусмотрено использование нормы беспошлинного ввоза товаров на 1000 евро на человека.

Новые брендовые вещи (мужские джинсы "Jacob Cohen", жакеты "Colombo" куртки мужские "Morer", детские кофты и штаны "Monna Lisa" и т.п.) общей стоимостью 12,4 тысяч евро были обнаружены во время проведения выборочного таможенного контроля ручной клади и багажа на канале "зеленый коридор" зала "Прилет" терминала "VIP", после пересечения гражданами "зеленой линии", которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации граждане не имели, по поводу декларирования перемещаемых товаров к инспекторам таможни на таможенную консультацию не обращались.

Из части фактурной стоимости, превышающей эквивалент 1000 евро на человека гражданами были уплачены таможенные платежи вообще в сумме у 88,5 тысяч гривен по унифицированной таможенной квитанции МД-1, после чего товар был выпущен.

Таким образом, благодаря бдительности работников Киевской таможни ГФС, в бюджет была уплачена надлежащая сумма на ввоз товаров, предусмотренная отечественным законодательством.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Справка: согласно ст. 374 Таможенного кодекса Украины товары, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже ​​через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро, но общая фактурная стоимость не превышает эквивалент 10000 евро, подлежат письменному декларированию в порядке, установленному для граждан, с представлением документов, выдаваемых государственными органами для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления таких товаров, и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины, в части, превышающей эквивалент 1000 евро.

Государственная фискальная служба Украины
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевская таможня ГФС поймала в Борисполе партию элитной контрабанды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 72041
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 26426
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 17939
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 12357
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 12168
Общество
"Полезный идиот" - как отреагировал интернет на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировал интернет на примирение Винника с россиянами
 Просмотров: 531
Воздвижения Креста Господня: дата и традиции одного из самых больших праздников
Воздвижения Креста Господня: дата и традиции одного из самых больших праздников Просмотров: 459
Выступил как "пацифил" - эксперт о речи Зеленского в ООН
Выступил как "пацифил" - эксперт о речи Зеленского в ООН Просмотров: 783
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
 Просмотров: 135
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 45376
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua