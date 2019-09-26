Киевская таможня ГФС поймала в Борисполе партию элитной контрабанды

Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС предотвратили попытку контрабандного перемещения партии брендовой одежды через таможенную границу Украины. Фото: 5 канал

Работниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС зафиксирована попытка перемещения партии брендовой одежды через таможенную границу Украины с нарушением таможенного законодательства.

Пара наших соотечественников, которая возвращалась одним авиарейсом из Милана через терминал "VIP" международного аэропорта "Борисполь" для прохождения таможенного контроля воспользовалась упрощенной системой "зеленый коридор". Именно этим авиапассажиры заявили о том, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины.

В частности, на "зеленом коридоре" предусмотрено использование нормы беспошлинного ввоза товаров на 1000 евро на человека.

Новые брендовые вещи (мужские джинсы "Jacob Cohen", жакеты "Colombo" куртки мужские "Morer", детские кофты и штаны "Monna Lisa" и т.п.) общей стоимостью 12,4 тысяч евро были обнаружены во время проведения выборочного таможенного контроля ручной клади и багажа на канале "зеленый коридор" зала "Прилет" терминала "VIP", после пересечения гражданами "зеленой линии", которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации граждане не имели, по поводу декларирования перемещаемых товаров к инспекторам таможни на таможенную консультацию не обращались.

Из части фактурной стоимости, превышающей эквивалент 1000 евро на человека гражданами были уплачены таможенные платежи вообще в сумме у 88,5 тысяч гривен по унифицированной таможенной квитанции МД-1, после чего товар был выпущен.

Таким образом, благодаря бдительности работников Киевской таможни ГФС, в бюджет была уплачена надлежащая сумма на ввоз товаров, предусмотренная отечественным законодательством.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Справка: согласно ст. 374 Таможенного кодекса Украины товары, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже ​​через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро, но общая фактурная стоимость не превышает эквивалент 10000 евро, подлежат письменному декларированию в порядке, установленному для граждан, с представлением документов, выдаваемых государственными органами для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления таких товаров, и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины, в части, превышающей эквивалент 1000 евро.