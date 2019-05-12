Киев до лета отключат от горячей воды

В Киеве не будет горячей воды. Фото: Корреспондент

С 13-14 мая КП "Киевтеплоэнерго" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках.

Горячего водоснабжения временно не будет у потребителей сразу 7 районов, сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточниках "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать с 13 по 27 мая в Оболонском и Подольском районах.

С 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому горячее водоснабжение будет отсутствовать с 14 по 28 мая в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

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