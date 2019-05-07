Ляшко заверил, что знает, как вернуть людям горячую воду

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объяснил, почему местные теплокоммунэнерго не могут рассчитаться за газ с "Нафтогазом"

Олег Ляшко назвал причину отключения горячей воды у жителей многоквартирных домов в городах Украины. Политик считает, что местные теплокоммунэнерго не могут рассчитаться за газ с "Нафтогазом" из-за решения Кабмина.

Об этом написал в Facebook, передает "Информатор".

"Причина отключения горячей воды для жителей Киева, Чернигова, Львова, Ровно и многих других городов - не мифические "гидравлические испытания тепловых сетей", а постановление Кабмина №867, по которому с 1 мая уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго с "Нафтогазом" должен быть не менее 90% (до этого был 78%). А также повышение "Нафтогазом" цен на газ для теплокоммунэнерго до 11300 грн за 1 тыс. кубов", - отметил Ляшко.

Лидер Радикальной партии требует от правительства отменить постановление №867, а также установить экономически обоснованные цены на газ.

"В Европе стоимость газа последний год постоянно падает, а у нас растет. Никаких экономически обоснованных оснований для этого нет", - убежден политик.

Ранее Олег Ляшко отмечал, что Владимир Зеленский должен начать деятельность на посту президента Украины с пересмотра соглашения с МВФ, что позволит снизить цену на газ для населения. Напомним, Ляшко призвал 9 мая выйти на Софиевскую площадь с портретами погибших воинов АТО.