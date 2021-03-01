Какой погодой дебютирует весна

В Киеве 2 марта осадков не предвидится. Ночью около нуля. Фото: pixabay.com

Весна дебютирует порывистым ветром, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха.

Сегодня еще пройдут небольшие осадки, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Завтра дожди вероятны лишь вечером на востоке и северо-востоке Украины.

Во вторник прогнозируют порывистый западный ветер. Температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах +4...8°С, на востоке и северо-востоке +1...4°С, на западе будет теплее всего, +6...12°С.

В Киеве 2 марта осадков не предвидится. Ночью около нуля, днем во вторник +4...5°С. В среду-четверг в столице потеплеет, а в течение 5-7 марта похолодает.

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В марте ожидается 6 магнитных бурь, по которым люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.