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воскресенье, 14 марта 2021 22:57

Какой будет погода в апреле прогноз синоптика

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Какой будет погода в апреле прогноз синоптика
Также синоптик предупредил, что 2021 может угрожать продовольственной безопасности страны. Фото: Pixabay

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в апреле не сильно порадует нас. Он отметил, что резкого потепления в апреле не будет.

"Середина апреля будет более прохладная, а последнюю неделю апреля будет также ветреный, прохладный и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - рассказал Горбань в комментарии "Апострофу".

Он добавил, что в мае также не ожидается сильной жары, поскольку после Пасхи, которое выпадает на 2 мая, прогнозируется несколько волн похолодание.

Также Леонид Горбань предупредил, что 2021 может угрожать продовольственной безопасности страны.

"2021 - год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 - очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - резюмировал народный синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды на следующую неделю.

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