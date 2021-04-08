Каким знакам звезды предсказывают крепкое здоровье

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1485
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 486
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 567
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 837
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1107
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1809
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 243
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 891
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
18
4
15
6
4
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 243
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 270
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 747
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 13:55

Каким знакам звезды предсказывают крепкое здоровье

  Комментировать
Каким знакам звезды предсказывают крепкое здоровье
Чтобы похудеть, пересмотрите свой рацион. Фото: pixabay.com

8 апреля сил будет достаточно, чтобы освободиться от вредных привычек. Бросайте выпивку, откажитесь от переедания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обостряются проблемы с поджелудочной железой, - говорит астролог. - Перейдите на диетическое питание. Не перегружайте печень. Сделайте перерыв в приеме лекарств. Будут беспокоить головные боли и головокружение. Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Чтобы похудеть, пересмотрите свой рацион. Слабым местом являются ноги. Могут крутить колени, появляться отеки. Овнам и Девам, Ракам и Козерогам звезды пророчат крепкое здоровье".

Овен

Мышцы будут требовать движения. После работы посетите тренажерный зал. Контролируйте пульс в течение тренировки.

Телец

Поход в парикмахерскую желательно отложить. Прическа не будет держаться на волосах.

Близнецы

Неудачное падение может привести к растяжению или разрыву связок. Выходите на работу заранее. Не бегите за транспортом.

Рак

Чаще будут возникать судороги. Возможна дрожь в руках. Будут беспокоить спазматические сокращения мышц. Попейте препараты с кальцием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В апреле пройдет два ярких звездопада: где и когда лучше смотреть

Лев

Трудно будет выполнять кропотливую работу. Работайте не спеша. Делайте перерывы для гимнастических упражнений.

Дева

Не допускайте падения на спину. Возможны смещение дисков позвоночника. Незаметная сразу травма впоследствии может серьезно беспокоить.

Весы

Следите за своевременным опорожнением кишечника. Перед едой выпейте чистой воды. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника.

Скорпион

Предупреждайте развитие пародонтоза. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами. Пейте витамин С.

Стрелец

Повышается ломкость сосудов. Избегайте чрезмерного физического напряжения. Есть опасность внутренних кровоизлияний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антициклон принесет в Украину апрельское тепло

Козерог

Берегите глаза от травм. Операции на органах зрения проводить опасно. Не подбирайте в этот день себе очки.

Водолей

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Отложите посещение больных друзей. Меньше времени проводите в людных местах.

Рыбы

Ваш организм будет сильно реагировать на изменение погоды. Начнет беспокоить эмоциональная неуравновешенность. Не пейте тонизирующих напитков.

8 апреля - это день боевых и непримиримых. Астрологиня назвала знаки-счастливчики.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким знакам звезды предсказывают крепкое здоровье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 17812
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12942
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 10062
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 9585
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6282
Общество
В Хмельницкой области отменили рейсы электричек
В Хмельницкой области отменили рейсы электричек
Не давать взаймы и избегать поездок: как пережить ретроградный Меркурий
Не давать взаймы и избегать поездок: как пережить ретроградный Меркурий Просмотров: 117
Во Львове продлили локдаун
Во Львове продлили локдаун Просмотров: 189
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
18
 Просмотров: 909
Антициклон принесет в Украину апрельское тепло
Антициклон принесет в Украину апрельское тепло Просмотров: 243
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
Голосов: 55870
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть