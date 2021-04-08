Каким знакам звезды предсказывают крепкое здоровье

Чтобы похудеть, пересмотрите свой рацион. Фото: pixabay.com

8 апреля сил будет достаточно, чтобы освободиться от вредных привычек. Бросайте выпивку, откажитесь от переедания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обостряются проблемы с поджелудочной железой, - говорит астролог. - Перейдите на диетическое питание. Не перегружайте печень. Сделайте перерыв в приеме лекарств. Будут беспокоить головные боли и головокружение. Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Чтобы похудеть, пересмотрите свой рацион. Слабым местом являются ноги. Могут крутить колени, появляться отеки. Овнам и Девам, Ракам и Козерогам звезды пророчат крепкое здоровье".

Овен

Мышцы будут требовать движения. После работы посетите тренажерный зал. Контролируйте пульс в течение тренировки.

Телец

Поход в парикмахерскую желательно отложить. Прическа не будет держаться на волосах.

Близнецы

Неудачное падение может привести к растяжению или разрыву связок. Выходите на работу заранее. Не бегите за транспортом.

Рак

Чаще будут возникать судороги. Возможна дрожь в руках. Будут беспокоить спазматические сокращения мышц. Попейте препараты с кальцием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В апреле пройдет два ярких звездопада: где и когда лучше смотреть

Лев

Трудно будет выполнять кропотливую работу. Работайте не спеша. Делайте перерывы для гимнастических упражнений.

Дева

Не допускайте падения на спину. Возможны смещение дисков позвоночника. Незаметная сразу травма впоследствии может серьезно беспокоить.

Весы

Следите за своевременным опорожнением кишечника. Перед едой выпейте чистой воды. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника.

Скорпион

Предупреждайте развитие пародонтоза. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами. Пейте витамин С.

Стрелец

Повышается ломкость сосудов. Избегайте чрезмерного физического напряжения. Есть опасность внутренних кровоизлияний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антициклон принесет в Украину апрельское тепло

Козерог

Берегите глаза от травм. Операции на органах зрения проводить опасно. Не подбирайте в этот день себе очки.

Водолей

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Отложите посещение больных друзей. Меньше времени проводите в людных местах.

Рыбы

Ваш организм будет сильно реагировать на изменение погоды. Начнет беспокоить эмоциональная неуравновешенность. Не пейте тонизирующих напитков.

8 апреля - это день боевых и непримиримых. Астрологиня назвала знаки-счастливчики.