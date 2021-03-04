Каким регионам повезет с весенним теплом

4 марта погода в Украине будет теплой и без осадков. Ветер сильный, порывистый 7-12 м/с.
На большинстве территорий температура воздуха будет колебаться в пределах +7...14°С, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Свежее только на северо-востоке, в пределах +2...4°С. В Киеве также сухо и тепло, до +10°С.
Погода в городах Украины:
Ужгород, Хмельницкий – +10...12°С;
Львов, Тернополь – +11...13°С;
Ивано-Франковск, Черновцы – +12...14°С;
Кропивницкий, Черкассы, Житомир, Николаев, Винница, Одесса – +9...11°С;
Чернигов, Сумы, Донецк, Луганск – +6...8°С;
Днепр, Полтава, Херсон – +8...10°С;
Симферополь, Луцк, Ровно, Запорожье, Харьков – +7...9°С.
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В марте ожидается 6 магнитных бурь, из-за которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.
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