Какие проблемы скрываются за стремлением к маниакальной чистоте

Она добавила, что за стремлением к идеальной чистоте скрываются серьезные проблемы, которые родом из детства. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Борисова рассказала, серьезные проблемы скрываются за стремлением к стерильной чистоте. Она отметила, что наиболее подвержены маниакальной чистоте те, кого в детстве воспитывали в строгости и за каждую мелочь наказывали родители.

"Стоит обратиться к специалисту, когда постоянно кажется, что в доме недостаточно чисто, и вы беретесь за уборку по несколько раз в день. Мытье рук слишком частое, так как вам кажется, что нехорошо их вымыли. Есть желание наводить порядок не только у себя дома , но и в гостях, где вас напрягает чужой беспорядок. Время на уборку бесконтрольно растягивается на несколько часов. а еще вы постоянно им занимаетесь, когда есть более важные дела", - сказала психолог реалити "Від пацанки до панянки", что показывает "Новый канал".

Она добавила, что за стремлением к идеальной чистоте скрываются серьезные проблемы, которые родом из детства.

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"Это повышенная тревожность, неуверенность в себе, страхи, попытки уйти от проблем или завоевать расположение домашних. Не игнорируйте эти признаки, пока их можно решить на ранних стадиях", - отметила Борисова.

Психолог Наталья Борисова рассказала, как научиться выдерживать паузы и эффективно молчать. Она рассказала, почему важно время от времени делать паузы в словах, поступках и действиях.