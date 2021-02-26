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пятница, 26 февраля 2021 20:05

"Большое искусство". Психолог Школы леди рассказала, как научиться эффективно молчать

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&quot;Большое искусство&quot;. Психолог Школы леди рассказала, как научиться эффективно молчать
Она рассказала, почему важно время от времени делать паузы в словах, поступках и действиях. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Борисова рассказала, как научиться выдерживать паузы и эффективно молчать.

Она рассказала, почему важно время от времени делать паузы в словах, поступках и действиях.

"Умение выдерживать паузы и иногда промолчать в "горячих" ситуациях - большое искусство. Лучше дайте себе время в спорный момент. Так вы продумаете свой следующий шаг, чтобы выйти победителем. Остановитесь перед необдуманным поступком. Это способ сохранить отношения и не подорвать доверие. Притормозите в эмоциях и дайте себе шанс не натворить глупостей, за которые будет потом стыдно", - отметила психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал".

Женщина также отметила, что выдерживать молчание - это работа над собственным эмоциональным состоянием, амбициями, самооценкой и уверенностью.

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"Конечно, это длительный и трудный процесс, с которым не всегда можно справиться самостоятельно. Если вы уже решили взяться за свое самообладание, чтобы при любых жизненных обстоятельствах не впасть в панику и найти выход, то психолог всегда готов прийти вам на помощь", - добавила Борисова.

Психолог Наталья Борисова дала советы, как выйти из-под родительского контроля. Если принято без согласования с матерью решение порождает у взрослого чувство вины, то это признак того, что пора строить жизнь самостоятельно.

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