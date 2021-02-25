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четверг, 25 февраля 2021 13:33

Психолог Школы леди дала советы, как избавиться от родительского контроля

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Психолог Школы леди дала советы, как избавиться от родительского контроля
Наталья Борисова дала советы, как избавиться от родительского контроля. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Борисова дала советы, как выйти из-под родительского контроля. Если принято без согласования с матерью решение порождает у взрослого чувство вины, то это признак того, что пора строить жизнь самостоятельно.

"Будут взлеты и падения. Но надо учиться на ошибках, решать вопросы так, как считаете нужным", - отметила психолог реалити "Від пацанки до панянки", что показывает "Новый канал".

Прежде всего Борисова посоветовала осознать, что вы - индивидуальная личность, и прекратить идеализировать родителей.

"Примите их такими, какие они есть. Со всеми недостатками, ведь они есть у каждого. Перестаньте чего-то ждать от родителей. Поймите, они ничего вам не должны, как и вы им. Додерживайтесь личных границ. Не нарушайте их со своей стороны, не позволяйте это делать родителям", - сказала она.

Также надо смириться с тем, что принятие решений - ответственность каждого взрослого.

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"Ее нельзя перекладывать на родителей. Поблагодарите их за заботу и внимание. Но при этом признайте право на собственную жизнь", - добавила Борисова.

Психолог Наталья Борисова рассказала, как избавиться от зависимости от материальных ценностях. Она отметила, что такая зависимость не принадлежит к клиническим заболеваний, как алкоголизм, но тоже может привести к неприятным последствиям. Борисова сказала, что производители одежды, автомобилей, украшений, особенно фирмы, стали всемирными брендами, прекрасно знают психологию покупателя.

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