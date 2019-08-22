Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы

Показали, как сейчас выглядит "Титаник". Фото: BBC.

Команда исследователей из Atlantic Productions сняла состояние парохода "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912-м.

Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К, пишет BBC.

Кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions. В целом осуществили 5 погружений глубоководной камерой. Фото и видео показали, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Разрушение остатков корабля связано с океаническими течениями, солевой коррозией и воздействием микроорганизмов.

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15 апреля 1912-го пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд во время первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1,5 тыс. человек погибли.

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