"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую

Народная артистка Украины Ольга Сумская пожаловалась на Укрзализныцю. Об этом она рассказала в Facebook.
Артистка ехала поездом 791 Кременчуг-Киев.
"Кременчуг нас сегодня очень тепло принимал, чего не скажешь о поезде, в который я только села. Не было СВ, следовательно, я еду в вагоне-купе, где нет, внимание, кондиционирования. Даже в билете написано "без кондиционирования", я просто не посмотрела. Вы себе можете такое представить?", - сказала Ольга Сумская.
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Артистка добавила, что "не знает, как будет спать".
"Это просто ужас. Если я закрою дверь - это будет ад. Я не буду спать до 5 утра. Как такое может быть в 21 веке?", - спросила она.
"Как здесь работают бедные проводники⁉️ Это сплошной ужас!", - заявила актриса в Facebook.
В поезде Мариуполь - Львов текла с потолка вагона дождевая вода. Вода хлынула, когда поезд прибыл в Днепр.
А в поезде Киев - Николаев произошел потоп.
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