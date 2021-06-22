В вагоне Укрзализныци произошло ЧП

В поезде Мариуполь - Львов начала течь с потолка вагона дождевая вода. Она хлынула, когда поезд прибыл в Днепр.

Видео ЧП распространили в Telegram-каналах, пишет "Вчасно".

Фото: скриншот с видео

На кадрах видно, что лужи образовались на полу вагона и пассажирских местах. Также вода намочила личные вещи пассажиров.

Пользователи возмутились увиденным. В комментариях упоминают руководителей Укрзализныци, которые "получат огромные зарплаты, но не делают ничего для качества перевозок".

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В поезде Киев-Николаев 8 мая произошел потоп. Также начала течь с потолка вагона дождевая вода. Пассажиры спасались как могли.