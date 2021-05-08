Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут

Пассажиры подставляли ведра, чтобы спастись от потопа. Фото: @anastygde

В поезде Киев-Николаев начала течь с потолка вагона дождевая вода.

Соответствующее видео обнародовала в Facebook Галина Попцова.

"Боюсь, что к утру в этом поезде пассажиры начнут топить дровами. Александр Рудоманов, сижу дома и вспоминаю всякие мемы про Укрзализныцю. Сергей Лещенко, что там, как дела на УЗ?", - написала Попцова.

На кадрах, что пассажирам пришлось подставлять ведра, которые быстро наполнялись из-за мощного потока воды.

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Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил-Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд.