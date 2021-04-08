 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1368
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 459
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 531
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 810
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1062
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1800
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
4
10
4
3
3
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
Полицейский требовал от веб-модели по $600 ежемесячно: чем угрожал
Полицейский требовал от веб-модели по $600 ежемесячно: чем угрожал
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Интервью
1/5
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
Просмотров: 135
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 261
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1773
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 630
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 11:14

Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
4

  Комментировать

Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.

На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, оно быстро распространилось сетью.

"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" - отметил он. В то же время в комментариях на вопрос подписчиков добавил, что грязь в украинских поездах "древняя и устойчивая", ему пришлось его "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось.

Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона
Фото: facebook.com/johannes.w.andersen
Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона
Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона
Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный полицейский устроил стрельбу в поезде

Репост сообщения Андерсена сделал на своей Facebook-странице и тревел-блогер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укразализныци".

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев - Измаил есть грязный вагон, который я только видел, просто ужас", - добавил он.

Украинцы тоже начали выражать недовольство состоянием купе и вообще вагонов в поездах "Укрзализныци". А вот датчанин Андерсен в комментариях к посту блогера пошутил, мол, не первый раз ездит УЗ, поэтому знает, что в поезд "надо брать швабру".

В вагоне поезда №126 Константиновка - Киев 2 мужчин устроили стрельбу. Огонь открыли двое военных, предварительно, из табельного оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6308 членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 14238
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12447
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 8991
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 8820
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6075
Происшествия
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
10
 Просмотров: 162
Полицейский требовал от веб-модели по $600 ежемесячно: чем угрожал
Полицейский требовал от веб-модели по $600 ежемесячно: чем угрожал
4
 Просмотров: 342
"Роман" 8-летней украинки с блогером: ее мать заявила о домашнем насилии
"Роман" 8-летней украинки с блогером: ее мать заявила о домашнем насилии Просмотров: 702
Как не стать жертвой мошенников
Как не стать жертвой мошенников
 Просмотров: 396
Нашли мертвым работника предприятия, который загадочно исчез 3 дня назад
Нашли мертвым работника предприятия, который загадочно исчез 3 дня назад Просмотров: 864
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 276
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть