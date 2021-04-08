Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл

Пассажир поезда "Укрзализныци" с сообщением Измаил - Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.

На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, оно быстро распространилось сетью.

"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" - отметил он. В то же время в комментариях на вопрос подписчиков добавил, что грязь в украинских поездах "древняя и устойчивая", ему пришлось его "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось.

Фото: facebook.com/johannes.w.andersen

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Репост сообщения Андерсена сделал на своей Facebook-странице и тревел-блогер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укразализныци".

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев - Измаил есть грязный вагон, который я только видел, просто ужас", - добавил он.

Украинцы тоже начали выражать недовольство состоянием купе и вообще вагонов в поездах "Укрзализныци". А вот датчанин Андерсен в комментариях к посту блогера пошутил, мол, не первый раз ездит УЗ, поэтому знает, что в поезд "надо брать швабру".

В вагоне поезда №126 Константиновка - Киев 2 мужчин устроили стрельбу. Огонь открыли двое военных, предварительно, из табельного оружия.